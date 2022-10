Traffico di stupefacenti, 5 anni e 4 mesi di reclusione a un 58enne di San Severo

FOSSACESIA. I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno tratto in arresto un 58enne disoccupato originario del foggiano già gravato da diversi precedenti. L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per traffico di stupefacenti in provincia di Foggia nel 2019.

I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza del Tribunale di Bari presso l’abitazione di Santa Maria Imbaro dove il 58enne dimorava da diverso tempo e l’hanno tradotto alla casa circondariale di Lanciano.