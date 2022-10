«Vai tranquillo Mimmo, anche i compagni vanno in Paradiso»

TERMOLI. Chiesa di Sant'Antonio gremita per l'addio terreno a Mimmo Farina. A soli 50 anni un destino infausto l'ha sottratto agli affetti, a quel territorio e alla comunità a cui aveva dato molto, nonostante l'ultima dozzina d'anni l'ha visto minato nel fisico ma non nel rigore morale e nei valori in cui credeva.

Partendo dalla casa funeraria Bavota, in via dei Roveri, dove era arrivato ieri mattina, esattamente cinque mesi dopo il suo ricovero all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il feretro di Domenico Farina e' giunto sul sagrato della chiesa accompagnato dal fratello Corrado e dalla sua famiglia.

Ad attenderlo tanta gente, compagni del mondo politico che ha sempre frequentato come attivista e anche segretario cittadino di Rifondazione, i colleghi avvocati e giornalisti, c'era il presidente dell'ordine forense Oreste Campopiano, la capogruppo della Rete della Sinistra Marcella Stumpo.

Non mancavano esponenti del mondo culturale e del volontariato, settori a cui ha dato moltissimo.

Indimenticabile l'opera di divulgazione cinematografica compiuta col cineclub Kimera e le rassegne Kimera Film Festival e cinemare.

Cosi come l'impegno nello sportello della legalità, a favore di persone debole e indifese.

La celebrazione è stata officiata da don Timoteo Limongi e concelebrata da don Costantino Di Pietrantonio, parroco di Santa Croce di Magliano.

Le parole di Sant’Agostino che ci dice “Signore ci hai fatto per te. Il nostro cuore inquieto non riposa in te” inizia così la messa presieduta da don Timoteo Limongi. Le parole di Sant’Agostino sono quelle scelte per una vicenda che tutti abbiamo vissuto assieme a Mimmo.

«È arrivato il momento del riposo, sapendo che come Gesù anche lui ha scelto la via della debolezza. La sofferenza della sua vita con la dialisi ma la via della debolezza è per esprimere la vicinanza all’umanità. Quella che lui si è sempre proposto di vivere.

Domenica 9 ottobre ho ricevuto la notizia della morte di Mimmo. E come faccio solitamente mi sono messo a sfogliare la Parola di Dio che riguardava quella nuova settimana.

Se ci fosse stato anche lui con me, avrebbe gradito quella Parola di Dio, perché faceva parte del suo spirito, della sua cultura. Quando ci si scagliava contro i Farisei, Gesù diceva “Guai a voi Farisei” perché trasgrediscono la giustizia. Lui aveva una sensibilità particolare per la giustizia. E ancora guai ai Farisei perché preferiscono gli onori al servizio. E guai ai dottori della legge che rendono la vita religiosa intollerabile. Mentre Gesù si avvicina agli altri. “Venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi e Io vi darò sollievo”.

Cuore significa dire amore. Amore che trionfa nella debolezza. Amore che trionfa nella sofferenza, perché Dio è là dove si prega come Gesù in croce.

“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”. Dio è lì come quando si perdona come Gesù sulla croce.

Pensando a Mimmo, non posso far altro che dire che anche i giusti sono colpiti dalla sofferenza. Ma non è questa la volontà di Dio. Dio è per la vita, non per la morte.

Dio è debole con chi soffre.

“Non finirò in un nulla”, le parole di Dio a Giobbe mi piace pensarle per Mimmo. Le sue idee, la vita, i suoi esempi, la sua testimonianza gli devono dare la certezza che creavano in questo mondo tanti dubbi, che Gesù verrà e ci salverà.

Ci salverà. 5 mesi. 5 mesi di sofferenza. Non so se fatti nella lucidità. Perché se fatti nella lucidità dovevano fare ancora più male, perché in quella incapacità di muoversi avvertiva l’inutilità di fare quello che prima faceva. E lo faceva con amore.

Non si può rimanere schiavi della sofferenza per tanto tempo. Così abbiamo visto una persona cara che si è separata definitivamente da noi e, io penso che per tanti irrompono i ricordi.

I ricordi dei rapporti di amicizia belli e di collaborazione. Questo è avvenuto dopo che ho comunicato con il padre e la madre e poi ho dovuto accompagnarli ma non pensavo di dover accompagnare anche lui così presto.

Ci messaggiavamo spesso. Mi scriveva “Caro don, il 24 gennaio è l’anniversario di mamma. Vuoi celebrare la messa per ricordarla? Se te lo scordi altro che 9° cerchio”. Lui voleva dirmi, mi fido di te non tradirmi.

Non ci siamo mai traditi. Mi chiamava Che Guevara. Ecco, con delicatezza era capace di chiedere e ascoltare i suggerimenti ma dava tanto aiuto nel suo modo di essere. Io l’ho conosciuto, stimato e ci siamo confrontati.

Non lo consegniamo al nulla ma al cuore di Dio con la certezza che l’amore di Dio non muore mai.

L’amore vince la morte».

Tante le lettere che sono state lette al termine della messa. Gli amici di sempre lo hanno ricordato come una persona sempre disponibile.

“Di te mi resterà una foto”. Il ricordo dei corsisti. Il grande amore, la sua modestia, la sua gentilezza.

I giorni dell'uomo sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia; al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.

"Affidiamo la breve esistenza di Mimmo. Il germe di vita eterna ricevuto nel battesimo fiorisca ora pienamente nel Padre che nei cieli. A noi che soffriamo per questo distacco non venga meno la speranza che un giorno ci ritroveremo ancora insieme. Ora vai tranquillo Mimmo.

Con la certezza che anche i compagni vanno in paradiso. Saluta tutti quanti quelli che ti hanno preceduto".

