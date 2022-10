"Teatrando", l'ultimo appuntamento lunedì al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. Lunedì 17 ottobre, alle ore 20.45, presso il Cinema Sant’Antonio a Termoli, ci sarà l’ultimo evento del progetto Teatrando. “La Compagnia del tarlo” metterà in scena il MIGUEL MANARA di Oscar Vladislas Milosz. L’ingresso è gratuito.

Il progetto “Teatrando, l’educazione in scena”, è stato realizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Sentiero” (gestore della Scuola Primaria “N.M. Campolieti”), l’A.s.d. “In punta di piedi” e la Diocesi di Termoli-Larino, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche della famiglia, nell’ambito dell’avviso pubblico “Educare insieme” per progetti di contrasto della povertà educativa e sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Termoli, ha offerto una nuova proposta culturale nella città e nei territori limitrofi per creare spazi di cultura e socialità, estremamente ridotti nel periodo della pandemia, e permettere alle nuove generazioni di valorizzare i propri talenti e conoscere il patrimonio artistico e storico circostante. I destinatari del progetto, le cui attività sono state realizzate a Termoli e nei comuni di Montenero di Bisaccia e Larino, sono i bambini della scuola primaria, dai 5 agli 11 anni, e le loro famiglie, con particolare attenzione ai casi di bisogni educativi speciali e alle realtà di maggiore disagio sociale ed economico.

Le attività proposte, interamente gratuite per i partecipanti, sono statevarie: laboratorio teatrale con spettacolo conclusivo, corso di educazione alla corporeità e alla danza, uscite culturali alla scoperta del territorio, approfondimenti didattici sul testo teatrale e grafica digitale, corso base animatori e giochi all’aperto.

