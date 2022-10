Estorsione con metodo mafioso, 50enne ottiene i domiciliari dopo 18 mesi

LARINO. Trascorso ormai più di un anno e mezzo da quando tre persone vennero arrestate dagli agenti della squadra mobile della questura di Campobasso. Gravi le accuse, estorsione con metodo mafioso, ai danni di un cittadino che ebbe la forza di denunciare l’episodio. Era stata denominata Operazione Red Zone. Nel mese di febbraio 2021, personale della al termine di una articolata attività di indagine coordinata dalla locale direzione distrettuale Antimafia, venne data esecuzione a 3 ordinanze di misura cautelare a carico di altrettanti soggetti, uno molisano e due partenopei, che, con la collaborazione di un quarto individuo indagato a piede libero, avevano messo in atto un’attività estorsiva ai danni di un noto imprenditore edile del capoluogo. La condotta posta in essere dai soggetti in questione, confermata dai riscontri avuti nel corso delle attività info investigativa, è stata ritenuta di particolare gravità tanto che la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di concerto con la Procura della Repubblica di Campobasso, ha contestato l’aggravante del cosiddetto “metodo mafioso”.

Lo scorso 3 novembre, a seguito di sentenza di primo grado, il Tribunale di Campobasso ha riconosciuto le responsabilità degli autori delle condotte criminose confermando che le stesse erano state messe in atto, così come ipotizzato dagli inquirenti, con le modalità tipiche della criminalità organizzata, condannando i tre uomini alla reclusione, rispettivamente, di 4 anni e 7 mesi, 4 anni e 6 mesi e 2 anni e 11 mesi. Nel frattempo è intervenuta anche sentenza di appello. Il legale del principale indiziato, un 50enne di Napoli, l’avvocato Ruggiero Romanazzi, ha fatto istanza di scarcerazione. I giudici Pupilella, Fiorilli e Curci hanno ritenuto l'istanza accoglibile, pur permanendo i gravi indizi di colpevolezza, considerata la non breve durata della custodia cautelare in carcere, pari a circa 18 mesi, con la connessa ordinaria efficacia deterrente, nonché la circostanza che la sua presenza avverrebbe in struttura ricettiva comunitaria, e quindi con correlata maggiore controllabilità del suo comportamento.