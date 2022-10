Prendono fuoco dei cartoni vicino all'ex bowling in via Firenze

In fiamme dom 16 ottobre 2022

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e Carabinieri intervengono in via Firenze, nei pressi dell'ex bowling, a causa di un rogo di cartoni divampato in zona. L'operato della squadra del 115 è stato piuttosto agevole, vista l'entità delle fiamme da estinguere.