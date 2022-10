Un anno senza Raffaele Venittelli, il ricordo dei suoi cari

TERMOLI. A un anno dalla prematura scomparsa di Raffaele Venittelli, la famiglia lo ricorda oggi, lunedì 17 ottobre, con una messa in suffragio alle ore 18:30 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

«Non piangete la mia assenza, sono beato in Dio e prego per voi. Io vi amerò dal Cielo come vi ho amato sulla terra». Sono state queste le parole impresse sull'annuncio della messa di suffragio per Raffaele Venittelli, che un anno fa moriva dopo un infarto che l'aveva colto un paio di settimane prima, a soli 58 anni. Un anno è trascorso da una vicenda di cui si è parlato tanto, poiché al centro del dibattito sulle emergenze-urgenze e il servizio di emodinamica dell'ospedale San Timoteo, che in quel frangente era inattivo. Raffaele è morto all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Epilogo fatale che è stato anche integrato nei ricorsi al Tar Molise e al Consiglio di Stato contro l'Asrem. Oggi, alle 18.30, i familiari tutti lo ricorderanno alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo con sincero e immenso affetto. La figlia Cristina ebbe a chiedere giustizia, e oggi gli dedica questo pensiero: «Ciao babbio... ehm scus, ciao babbo! Ahh è difficile scriverti...Riproviamo. Ciao babbo mio, che fai, come stai? Vorrei poterti chiedere.

Vorrei poterlo fare a voce, a telefono o in qualsiasi altro modo ma è da un anno intero che non mi è più "permesso" parlare con te. Posso venire a trovarti ma le mie parole non arrivano alle tue orecchie e non posso ascoltare da te alcuna risposta.

Qui io e mamma cerchiamo di andare avanti con tutto ciò che abbiamo. I giorni e i mesi passano ma consapevolizzare la tua perdita è un passo ancora troppo lontano. Persino Loki non torna molto spesso, penso voglia che tu vada a riprenderlo come facevi ogni santa sera. Non credo che riusciremo mai ad interiorizzare completamente la tua perdita e molto probabilmente non ho neanche intenzione di volerlo fare. Da quando sei andato via tante cose sono cambiate, a partire da Termoli stessa. Per esempio adesso nel reparto di cardiologia al san Timoteo hanno preso tre nuovi medici che saranno effettivi a breve. Certo potevano ricordarselo un anno fa, a quest'ora non starei qui a scrivere questa prosopopea. Altre due persone dopo di te hanno avuto problemi cardiaci e anche un altro papà che mi stava molto a cuore è venuto a mancare. So bene quale fosse il tuo pensiero in merito al nostro ospedale e spero che, giorno dopo giorno, possa riprendere ad essere completamente funzionante, con all'interno gente dedita al loro lavoro e alla salute delle persone. Ci sono tante associazioni e c'è tanta gente sparsa sul territorio che lottano per far valere i diritti di ognuno di noi. Spero però che queste mie parole non risultino un'utopia, altrimenti avremmo perso in partenza. Ma bisogna essere positivi nella vita e questo me lo hai insegnato tu.

Vorrei scrivere di quello che eri, della cultura che avevi e di tutto quello che sapevi. Dell'amore per gli animali e il rispetto del mondo che ci circonda, delle passioni dalla scienza alla letteratura, musica, arte. Di ciò che ti faceva brillare gli occhi quando ne parlavi, ma sarebbe troppo riduttivo e infondo chi ti conosceva (chi ti conosce) sa di cosa sto parlando e tanto basta. Quest'anno ho incontrato persone che ti hanno conosciuto e nessuna di loro ha detto qualcosa di male sul tuo conto. Ma io questo lo sapevo già anche se ne vado orgogliosa. Bada bene, non vado orgogliosa del fatto che la gente parli bene di te, ma vado orgogliosa di tutto quello che eri e che rimarrai per ME e per chi ti conosceva. Sei il miglior genitore che potesse capitarmi. Anzi, tu e mamma siete i genitori migliori che potessero capitarmi. Ti prometto che proverò a non perdermi e a seguire sempre i tuoi consigli che spesso mi tornano in mente. Prometto di continuare ad appassionarmi a ciò che mi circonda e a trasmettere questa propensione a tua nipote e non solo. Perché questa propensione me l'hai trasmessa tu, che eri e sarai la persona più acculturata che abbia mai conosciuto.

Ti saluto forte forte papà anche se non ti saluterò mai per davvero.

E sappi come ti ho sempre detto, che ti ringrazio perché se sono come sono è grazie a te e a mamma.

Ci tengo anche a precisare che qui manchi a tutti quelli che ti hanno avuto nella loro vita, e so per certa che anche per loro sei stato un punto fermo.

"Non ti perdere" mi dicevi... "va bene, ci proverò" ti rispondo adesso.

Ti lascio così, con una delle frasi che probabilmente ti rispecchiano, scritte da A. Camilleri: "Che cosa straordinaria possono essere i libri (e le canzoni, aggiungerei io). Ti fanno vedere posti in cui agli uomini succedono cose meravigliose. Allora la testa ti parte per un altro verso, gli occhi scoprono prospettive fino a quel momento inedite. E cominci a farti parecchie domande. È davvero riduttivo, ma Ti voglio bene papà». Un pensiero è stato espresso anche dalla cugina Laura Venittelli, che ha curato come Casa dei Diritti le fasi delicate assieme alla nipote Cristina. «Abbiamo fatto, la famiglia, e soprattutto la figlia, battaglie giudiziarie pensando che dopo la sua morte... altre morti non dovevano accadere. Abbiamo assistito, nel corso di un anno, a persone che hanno perso la vita o rischiato di perdere la vita prima di arrivare, in mancanza di emodinamica a Termoli, all’ospedale più vicino e fornito di emodinamica. Oggi, con il nuovo programma operativo si continua a pensare che i territori possano essere privati di emodinamica, ed il mio pensiero va all’ospedale di Isernia, dove nel prossimo Programma Operativo, emodinamica, per tutta quella provincia è Cancellata, così come il mio e nostro pensiero va al Punto Nascita che si vorrebbe nullificare con una spugna abrasiva... mi chiedo: quanti Raffaele devono ancora morire prima di avere una rete delle emergenze efficace per salvare la vita delle persone? Questo è il messaggio che certamente Raffaele avrebbe voluto dare a tutti».