Padre e figlia morti in mare, il dramma sardo coinvolge la comunità di Colletorto

COLLETORTO. Comunità scossa a Colletorto. Si è subito diffusa la notizia della morte di Valentina Murgia, 34enne con mamma originaria di Colletorto, località che la giovane frequentava spesso, soprattutto d’estate e in cui abita ancora parte della sua famiglia materna, zii e nonni.

Un dramma del mare, quello che si è consumato nelle acque della Sardegna, dove al largo di Sant’Antioco sono stati individuati i corpi senza vita dei due dispersi, proprio Valentina e il papà 64enne Gianmarco. Avvistamento avvenuto a opera dell’elicottero della Guardia costiera, che stava perlustrando la costa Sud-occidentale dell’isola.

Papà e figlia si erano allontanati sabato scorso con la propria barca, per fare delle immersioni. Lei, che viveva in Germania, era tornata dai genitori a Giba, in vacanza. Sabato sera è scattato l'allarme, quando i due non sono rientrati e subito sono partite le ricerche della Guardia costiera, che ha battuto di notte con le motovedette lo specchio d'acqua interessato, quello prospiciente la costa di Teulada. Per le ricerche utilizzati anche mezzi aerei, quelli che si usano nella missione Frontex.

In paese, a Colletorto, la notizia si è diffusa subito, poiché la famiglia di Valentina è molto conosciuta.