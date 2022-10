Tragedia in Sardegna, «Vogliamo si faccia luce sull'accaduto, trovate il motoscafo»

COLLETORTO. Sono partiti subito, tre giorni fa da Colletorto in direzione Sardegna gli zii di Valentina Murgia, per star vicini alla loro sorella, che ha perso nella tragedia di Sant’Antioco il marito Gianmarco e la figlia. Proprio le parole di Nicolina Eremita sono state riprese dalla stampa sarda, nella convulsa mattinata di martedì, quella che ha seguito il ritrovamento dei corpi senza vita in mare della 34enne e del 64enne. Ma alla fine dopo il recupero delle salme al largo della costa Teulada, al termine di quasi due giorni di ricerche, andate avanti dopo l’allarme lanciato sabato sera, dirimente per avere contezza della dinamica di questa tragedia marina, sarà il ritrovamento del motoscafo di cinque metri con cui si erano avventurati in acqua per fare delle immersioni.

L’ispezione cadaverica ha escluso segni di violenza su di loro, ma un particolare potrebbe aver incanalato verso la giusta sequenza dei fatti. Valentina non aveva nulla ai piedi, al contrario del papà, che verosimilmente potrebbe aver subito un malore e per questo sarebbe finito in mare, con la ragazza a tuffarsi per salvarlo, l’imbarcazione poi, senza guida, sarebbe naufragata. Questo è stato proprio riferito a margine del colloquio col medico legale.

La famiglia Murgia è decisa ad andare fino in fondo e qualora non venissero disposti d’ufficio, sarebbe pronta a chiedere l’autopsia anche dopo la celebrazione dei funerali, fosse necessario riesumare i corpi. «Angela ha atteso la fine dei controlli medici e, quando è andata a parlare con i titolari dell’agenzia funebre, le è stato raccontato che Gianmarco avrebbe avuto un malore, cadendo in acqua, e che Valentina l’abbia subito soccorso – ha riferito la Eremita alla stampa locale - ma quella barca va trovata. Non si può parlare con certezza di incidente sino a quando non viene recuperata. E, una volta trovata, se dovessero emergere particolari che portano all’esclusione dell’incidente, a quel punto siamo pronti a chiedere la riesumazione delle salme e un’approfondita autopsia». Ora si attende la data dei funerali.

La vicenda tiene banco ancora sulla stampa nazionale, che ha ripreso nel pomeriggio le parole della mamma di Valentina. «Non cerchiamo colpevoli ma soltanto la verità. Mia figlia e mio marito sono morti in un modo assurdo e noi chiediamo che ogni pista venga battuta, anche quella che può sembrare meno probabile». A parlare, alla stampa sarda è Lina Eremita, proprio la donna originaria di Colletorto. «Ci dicono che l'ipotesi più accreditata sia quella dell'incidente ma fino a che la barca di mio marito non salterà fuori per noi tutte le ipotesi sono valide, anche quella di un soccorso a terzi finito nel peggiore dei modi. Certo, può essere affondata, ma per quanto ne sappiamo potrebbe essere ovunque, anche arenata in zone non ancora battute. Non voglio accusare nessuno - dice Lina in un accorato appello - ma chiedo che si faccia l’autopsia sul corpo di mio marito che presentava delle lesioni e chiedo che le ricerche della barca, di cui ora forniamo un'immagine più recente, vadano oltre il golfo di Palmas, fino a Pula, Sarroch, Capo Spartivento, Malfatano o ovunque possa essere eventualmente approdata. Il telefono di Valentina ha perso il segnale da quelle parti.

Chiediamo a chiunque possa fornire notizie o pensi di averla vista di contattare immediatamente la Capitaneria di porto o le forze dell'ordine della zona». Intanto, lutto cittadino a Giba, località di residenza di Lina e del marito volato in cielo Gianmarco. Negozi chiusi durante il funerale e stop alle attività ludiche. Da martedì e fino alla fine del funerale di Gianmarco e Valentina Murgia, morti nella tragedia in mare a Sant’Antioco, scatta il lutto cittadino nel comune di Giba. La decisione è stata presa dal sindaco Andrea Pisanu che ha emesso un’ordinanza. «In segno di lutto, di legge nel documento, l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, mentre i titolari di attività commerciali e pubblici esercenti dovranno evitare di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Previsto anche l’abbassamento delle serrande durante lo svolgimento della cerimonia funebre, per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell’attività. Sono inoltre vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano».