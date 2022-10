Investito in bici alla rotatoria del vecchio ospedale

TERMOLI. Polizia municipale e 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, intervenuti d'urgenza nel tardo pomeriggio di oggi alla rotatoria del vecchio ospedale, per soccorrere un uomo investito in bici da un'auto, che pare addirittura essere fuggita dal luogo dell'incidente.

Notizia in aggiornamento.

