«La prima aggressione nell'assemblea condominiale è avvenuta contro una donna»

TERMOLI. A referto risponde referto. Sulla vicenda pubblicata stamani con la versione del 45enne finito al Pronto soccorso a causa di un'aggressione subita in piena assemblea condominiale, ha precisato una 43enne. Finita anche lei all'ospedale San Timoteo, ha riferito ai medici di essere stata a sua volta aggredita da persona conosciuta nella stessa assemblea, afferrata all'avambraccio destro e spinta a terra. Cinque i giorni di prognosi, nella dimissione domiciliare. Fatti avvenuti ieri alle 18.30.

Quanto successo non sarebbe accaduto a seguito dell'adesione o meno al Superbonus, visto che l'assemblea era giunta al termine e che la pratica del 110 era passata in assemblea, ma a seguito dell'aggressione che lo stesso avrebbe compiuto nei confronti di una donna, scaraventata a terra proprio da lui e difesa dai due uomini che prontamente lo hanno allontanato. Si è scatenato il litigio da cui sono derivate lesioni per tutti i soggetti coinvolti. «Per prima la donna che ha riportato ecchimosi sul braccio destro con 5 giorni di prognosi e chissà cosa sarebbe accaduto se non fossero intervenuti i due condomini in soccorso. In un’epoca in cui la violenza sulle donne è all'ordine del giorno bisogno spezzare una lancia a favore di quegli uomini che sanno ancora difendere una donna senza far finta di nulla, facendo passare chi per vittima non è, a danno di chi ha fatto solo il proprio dovere», il controcanto rispetto alla prima versione fornita.