Tragedia in mare, Procura accoglie richiesta dell'autopsia: il 64enne morto per annegamento

COLLETORTO. Accolta in parte la richiesta di Lina Eremita, la donna che ha perso nel mare del Sulcis, in Sardegna, la figlia 34enne Valentina Murgia e il marito 64enne Gianmarco, nello scorso fine settimana, dopo che erano usciti in motoscafo per fare delle immersioni. Come riferisce la testata Unione Sarda, il medico legale Roberto Demontis ha confermato che Gianmarco è morto per annegamento. Il Pm Gaetano Porcu ha concesso l’esame autoptico solo sulla salma dell’uomo.

Nessun segno di trauma cranico visibile. Nei prossimi giorni verranno invece effettuati accertamenti istologici e tossicologici che serviranno per avere un quadro completo della situazione. A veicolare la richiesta dei familiari alla Procura l’avvocato di famiglia Giovanni Aste e Andrea Pisanu. Con la conclusione dell’accertamento irripetibile ora si potranno celebrare i funerali delle due vittime, mentre manca ancora all’appello la barca di 5 metri, con cui si erano allontanato da Porto Pino. Notizie diffuse in modo diretto nella comunità di Colletorto, di cui è originaria Lina.