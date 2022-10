«Vittima di un errore giudiziario», assolto l'ex gieffino Daniele Santoianni

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo due anni di battaglie, dopo due anni di carcere e di dichiarazioni sulla sua innocenza ed estraneità ai fatti, Daniele Santoianni, l'ex gieffino di San Martino in Pensilis è finalmente libero.

A voler spiegare l’evoluzione della vicenda giudiziaria è stato proprio lui, d’intesa col suo legale, il milanese Giampiero Biancolella. «Sono stato arrestato dalla procura della Repubblica di Palermo 29 mesi fa in quanto era stato ipotizzato che io fossi intestatario fiduciario di attività economiche riferibili a contesti di famiglia mafiosa. Venerdì scorso, 21 ottobre 2022 il Tribunale di Palermo mi ha prosciolto con formula ampia: il fatto non sussiste. Questa è una notizia che certamente deve essere divulgata ai vostri lettori che avevano letto del mio arresto. La pubblicazione mi è dovuta sia per la riabilitazione della mia persona infangata da accuse inesistenti, sia per il diritto del lettore ad avere un’informativa corretta e aggiornata. La mia assoluzione è il frutto dell'impegno e della competenza professionale del mio difensore avvocato Giampiero Biancolella di Milano. È la fine di un incubo che ritenevo inimmaginabile e che non auguro a nessun cittadino. Essere vittima di un errore giudiziario, causa un dolore indescrivibile al soggetto ingiustamente arrestato ed ai suoi familiari. La civiltà giuridica di un paese è dimostrata dalla capacità dei suoi giudici di riconoscere l'errore e di ristabilire la verità restituendo l’onorabilità a cittadini che nulla hanno commesso». Soddisfatto il suo legale, l'avvocato Biancolella che ai nostri microfoni ha dichiarato: «È un caso di mala giustizia dove il mio assistito è stato massacrato. Dopo la cassazione ha dovuto aspettare un altro anno. Spero che questo nuovo ministro ponga fine a questi casi».