Puglia e Molise puntano sulla Zes, la burocrazia non spaventa più

Zes Adriatica Puglia-Molise: l'incontro alla Fiera del Levante

BARI. Riflettori accesi sulla Zes Puglia-Molise, dopo l’incontro di sabato mattina a Bari.

Zes del Sole, come è stata chiamata, nata ricordiamo con la critica dell’Abruzzo alla nostra Regione, per aver scelto quel partner e non quello storicamente gemellare.

Ma riuscirà questa Zes a saltare a piè pari i vincoli farraginosi della burocrazia? La burocrazia male incurabile?

I promotori della Zes, in testa il commissario straordinario Manlio Guadagnuolo, insediato dal Governo Draghi alla guida di questa struttura operativa, ritengono che possa esserne addirittura la medicina.

E’ quanto ribadito due giorni fa, in occasione della Fiera del Levante, per corrispondere a imprenditori, politica, operatori economici, l’importanza della istituita Zona Economica Speciale Adriatica Puglia Molise, degli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere. Presenti il Governatore del Molise, Donato Toma, il Commissario di Governo Zes Adriatica Puglia Molise, Manlio Guadagnuolo, il Presidente di Confindustria Bari-Bat, Sergio Fontana e l’avvocato Francesco Paolo Bello, partner di Deloitte. La moderazione dell’incontro, organizzato dal Commissario Zes e Confindustria Bari-Bat, è stata assegnata al giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Nicola Pepe. Assente per motivi d’urgenza amministrativa in quel di Roma, l’annunciato Governatore della Puglia, Michele Emiliano. Ad aprire l’incontro il moderatore ha posto l’accento sulla tempistica biblica che ha portato alla nomina del Commissario Speciale da parte del Governo solo nel 2022 dopo l’istituzione della Zes stessa, avvenuta bel lontano 2016. Il primo ad intervenire, il presidente Toma che dichiara che se pur passati anni e quindi cambiate sinergie, condizioni, tempistiche, il Molise si è guardato attorno andando avanti nella più pura interpretazione della possibilità dell’istituita zona speciale e pertanto al di fuori di piccole divergenze, anche in virtù dei 12 milioni di euro di progetti accompagnati e da accompagnare nella loro realizzazione, non ha mai smesso di programmare positività e logiche di mercato legate ai tempi. «Noi ci siamo scelti. Il Molise si è guardato attorno e nella direzione giusta, lavorando per una Zes del sole, per dare una visione accogliente e simpatica. La programmazione, nonostante sia datata ha visto la nostra regione, aggiornarla, proprio in sintonia con la mission della Zes.

Lo avevamo previsto sin da subito. Ricordo a tutti che il Molise, poiché in area di transizione con Abruzzo e Sardegna, nell’essere posto in obiettivo uno, ci ha fatto gioco. Ci siamo omogeneizzati sotto questo profilo. Stellantis ci ha dato la possibilità, con la sua vivacità al cambiamento, di dar vita alla sinergia con i porti pugliesi, molto più importanti rispetto agli abruzzesi. A tal proposito ci siamo immediatamente, anche grazie all’attività svolta dai dirigenti, che oggi sono qui ad accompagnarmi, guardati attorno e preferito interagire immediatamente con la Puglia. Ci siamo scelti e la scelta è stata quella giusta. Sono commercialista e facilmente mi avvicino alle imprese. Le imprese vogliono avere agevolazioni sui contratti di sviluppo, non lo facciamo sempre e comunque accompagnandoli al MISE. Ricordo che la rete trans Europea dei porti, dalla Scandinavia a Malta, si interrompeva saltando il Molise, per poi riprendere verso la puglia. Abbiamo scongiurato ciò. Poi è arrivato il commissario e ci siamo coordinati. All’inizio abbiamo avuto delle piccole divergenze ma poi mettendo insieme i rispettivi compiti, anche grazie al reciproco rispetto politico e personale con il Presidente Emiliano, siamo qui a dettare tempistiche e procedere affinché ci siano le migliori condizioni di lavoro per tutti».

Fontana, nel far reprimenda nei confronti della politica, dichiara senza mezzi termini che finalmente è arrivato un raggio di luce. «Occorre dare una visione diversa da quella che è nell’immaginario collettivo. Non è un mondo dei sogni. Se ce la facciamo avremmo vinto. Le Zes hanno cambiato i connotati della Cina dove un paese dei pescatori è diventato una realtà mondiale. Necessita una riperimetrare le aree e senza dubbio dare possibilità alle imprese nell’accompagnarle alla realizzazione. Finalmente lo sportello Unico darà una vera svolta temporale. L’avvocato Bello nell’entrare in merito del convegno ha relazionato sulla risposta delle Zes nell’alleviare il peso della burocrazia. Alla luce del programma e di ciò che rappresenta lo sportello unico, sicuramente il peso della burocrazia, (l’Italia è al primo posto per tale mannaia economica), ciò è risultato possibile. Il Commissario Guadagnuolo entrando nel merito, sia in riguardo alla necessità di una nuova perimetrazione, basti pensare che il Molise vede delle aree importantissime trovarsi al di fuori ( parte del nucleo industriale di Termoli – ad esempio ), sia nel rendere prioritaria la sburocratizzazione legata a vincoli, tra cui ad esempio quello paesaggistico, ha chiarito che ha chiesto una modifica normativa per individuare aree in aumento ed anche in diminuzione, per evitare speculazioni arrembanti e poco efficaci per l’interesse di ripresa economica. «No ai mercanti delle Zes. Ci sono proprietari che stanno già attuando azioni speculazioni e questo non è condivisibile con i contenuti intenzionali delle Zes. La modifica normativa serve proprio a questo. Occorre fornirsi di piani strategici, ed è facoltà del Commissario, di individuare lui le aree ma spero che ci sia volontà di partecipazione». Nel riprendere la parola il presidente Toma si dichiara disponibile a coordinarsi per confermare aree utili allo scopo, ma con una contemplazione alle esigenze progettuali messe in campo anche al di fuori dai programmi Zes.

«L’oggettività si sceglie dopo aver scelto il sistema di riferimento. Le regole d’ingaggio si devono saper prima. Non vorrei che accada come per il CIS dove la Regione, nonostante sia titolare del Patrimonio tratturale si è vista escludere da poter gestire i fondi così per il Porto di Termoli che è anch’esso demanio regionale. È l’Abc della programmazione. Noi non dobbiamo danneggiare nessuno e abbiamo sistemato gli accordi. Questa è la programmazione. Occorre sinergia e non la faremo mancare. Noi siamo sempre attenti e avanguardisti. Il presidente della Regione sarà sentinella». L’incontro si è concluso con la replica del Commissario che nel fare il bilancio positivo dai quattro mesi dalla sua nomina, quale sportello, staff, sede, non nascondendo la sua consapevole difficoltà di raccordo con le regioni si lascia andare. «Dal 5 settembre, data dell’apertura dello sportello unico, già sono arrivate sia per la Puglia che per il Molise, delle manifestazioni di interesse. È utile andare avanti.

La Puglia ed il Molise hanno grandi possibilità, non dissolviamo energie per futilità, poniamoci come fautori di dinamismo e pragmatismo. L’interesse è alto e viene anche da regioni come l’Emilia Romagna». All’incontro presenti operatori che, nell’affermare la validità del progetto, hanno già depositato progetti per insediamenti produttivi. Per il Molise l’attenzione massima è rivolta da Stellantis e non a caso, circa 10 giorni addietro la visita del Commissario ha inteso soffermarsi proprio nello stabilimento termolese. Notizia trapelata, l’interesse per una attività di produzione di idrogeno, da collocarsi proprio in quel di Termoli.

