Movimento franoso "rompe" condotta idrica, Montenero resta senz'acqua

MONTENERO DI BISACCIA. A causa di una rottura sulla condotta idrica, provocata da un movimento franoso, è stato interrotto il flusso di acqua potabile su tutto il territorio comunale di Montenero di Bisaccia (esclusa la Marina di Montenero). Il ripristino è previsto alle ore 13 circa.

Un ulteriore disagio che si assomma a quello determinato dall'intervento di manutenzione di Molise Acque.

«A seguito della comunicazione pervenuta da Molise Acque, in relazione a lavori indifferibili e urgenti da effettuare sulle proprie infrastrutture, si informa che la stessa Azienda Speciale Regionale Molise Acque provvederà a ridurre il flusso idrico nei confronti di alcuni comuni – compreso il nostro – nella misura del 35-40%, dalle ore 5 di lunedì 24 ottobre e fino alla regolarizzazione prevista nella giornata di venerdì 28 ottobre 2022.

Si avvisa pertanto l’utenza che tale riduzione potrebbe comportare possibili disagi sul normale flusso idrico locale. Eventuali chiusure programmate saranno in ogni caso prontamente comunicate».

Nuovi problemi anche a Larino, dove a causa di una rottura del tubo principale lungo via San Rocco è stato necessario sospendere il flusso idrico dal distributore Esso fino alla zona di via Novelli per un intervento urgente di riparazione.