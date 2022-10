WhatsApp è tornato operativo, finito l'isolamento social

TERMOLI. Un'altra mattinata tribolata per gli utenti social della principale messaggeria del mondo: WhatsApp.

"Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile": ha detto nel pieno del down un portavoce di WhatsApp.

Il disservizio è rientrato intorno alle ore 11 di martedì 25 ottobre.

L'applicazione di messaggistica ha iniziato ad avere problemi dalle 8:45 di questa mattina. È stato praticamente impossibile collegarsi al servizio di messaggistica, inviare e ricevere contenuti multimediali, tra cui video, foto e vocali. #whatsappdown è comparso su Twitter.

L'app non riusciva a connettersi alla rete. Il disservizio è iniziato intorno le 8:45 di martedì 25 ottobre, ma molti utenti segnalano anomalie dalla tarda serata di ieri sera.

Su Twitter #Whatsappdown è tra i più ricercati. Da parte del colosso Americano non c’è stata nessuna comunicazione in merito al guasto.

Il servizio di messaggistica è offline, anche nella versione desktop, e funziona a macchia di leopardo. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente.

Secondo il portale Downdetector.it le segnalazioni arrivano da tutti i territori, sono concentrate nelle grandi città ma solo perché qui il numero di utenti è più alto. Il problema non riguarda al momento gli Stati Uniti dove le segnalazioni riportate sono ancora poche. Questo dato però potrebbe essere falsato dal fuso orario: al momento a New York sono da poco passate le 3 di notte. Per adesso non c'è nessuna comunicazione ufficiale da Meta.