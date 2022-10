Incendio in una casa a Montefalcone spento dai Vigili del fuoco di Termoli

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli operativi nella tarda mattinata di oggi a Montefalcone nel Sannio, in via Vittorio Emanuele III, a causa di un incendio divampato in una casa disabitata, di proprietà di una persona residente a Termoli. Fumo che ha invaso tutti gli ambienti, anche il viottolo dove la casa affaccia, oltre alle fiamme che hanno creato danni all'interno. Sul posto anche autorità comunali, tra cui il sindaco Fabio Pasciullo.