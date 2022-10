Investimento pirata, inquirenti hanno sentito il conducente dell'utilitaria

LARINO. Inquirenti al lavoro sull'investimento pirata di lunedì sera, avvenuto sulla strada provinciale tra Ururi e Larino, che vede il 49enne di Montorio nei Frentani ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di San Giovanni Rotondo.

Il conducente dell'utilità grigia è stato rintracciato, come abbiamo anticipato ieri mattina, al termine delle verifiche dei Carabinieri di Larino. Subito sentito dagli ufficiali di Polizia giudiziaria che indagano sull'accaduto.

Le indagini portate avanti dai Carabinieri della compagnia di Larino avrebbero infatti permesso di risalire, non soltanto, al proprietario dell’auto pirata ma anche alla persona che quella sera la stava guidando.

I militari sono riusciti, incrociando i dati delle telecamere di sorveglianza dislocate nel centro abitato frentano, la testimonianza di un giovane del posto che transitava in quel tragico momento e raccogliendo i pezzi di carrozzeria dell’auto a identificare il mezzo, quindi il suo proprietario che, stando alle notizie raccolte, sarebbe residente in un centro limitrofo e non di Larino.