Malore in strada fatale a un pensionato, vani i tentativi di rianimarlo

TERMOLI. Dramma in via Maratona nella mattinata di oggi. Un pensionato residente nella zona era sceso dall'abitazione per recarsi al mercato ed è stato colto da un malore, probabilmente un infarto.

Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Termoli. E un agente ha subito praticato la rianimazione cardio-polmonare all'uomo procurandosi anche un defibrillatore.

A soccorrerlo, poi, è stato il 118 Molise, con la postazione di Larino, poiché quella di Termoli era impegnata su un intervento concomitante, ma nonostante il disperato tentativo di rianimarlo, l'anziano è morto.

Un capannello di persone si è radunato attorno all'ambulanza della Croce di San Gerardo e all'equipe medica del Molise soccorso, con inevitabili polemiche sollevate per i tempi di attesa, dovendo il 118 spostarsi da Larino.