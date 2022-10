Schianto in moto sull'A14, centauro trasferito in elisoccorso

VASTO. Incidente sull' A14 nella tarda mattinata di oggi.

Un centauro, per ragioni al vaglio della Polstrada di Vasto Sud, ha perso il controllo della propria moto ed è rimasto gravemente ferito.

È accaduto tra Vasto nord e Vasto sud in direzione Taranto. Si registrano al momento 3 km. di coda per via delle operazioni di soccorso e rimozione del mezzo incidentato.

L' uomo a causa delle gravi ferite riportate è stato trasferito in elisoccorso.