Agricoltore resta incastrato tra albero e trattore, elitrasportato a San Giovanni Rotondo

Elisoccorso in volo da Serracapriola a San Giovanni Rotondo

SERRACAPRIOLA. La piaga degli infortuni sul lavoro non ha fine. Un agricoltore è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri nell'agro di Serracapriola, mentre stava lavorando sul fondo agricolo del suocero alla guida del suo trattore. Per cause al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, l'uomo è rimasto incastrato tra il mezzo e un albero. Sul posto oltre ai militari dell'Arma sono intervenuti i soccorritori del 118, con l'elicottero del 118, che ha trasferito il contadino all'ospedale Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.