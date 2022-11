Il parco di Castellara si trasforma, altro che spettri

Il parco di Castellara si trasforma, altro che spettri

GUGLIONESI. Laboratori, baby dance, “scheletrino e fantasmino” e una divertente caccia al tesoro. Questo è l'Halloween organizzato dalla Pro loco Colleniso di Guglionesi con l'aiuto della maestra ed educatrice Michela Moretti. Un centinaio e forse più i bambini accorsi nella villa comunale di Castellara per passare delle belle ore, grazie anche alle temperature miti, in compagnia.

E chi non si è vestito ma soprattutto truccato non ha avuto problemi perché le volontarie, munite di trucchi, hanno reso “spettrali” alcuni bambini.

Tante streghette in piazza. Tanto divertimento.

Una caccia al tesoro “deliziosa”. I piccoli, infatti, alla fine della ricerca hanno trovato una gustosa merenda.

Soddisfatta la presidente della Pro loco Teresa Arielli che ai nostri microfoni ha spiegato che “i bambini sono il centro del nostro mondo ed hanno bisogno di divertirsi. Complice il bel tempo abbiamo avuto tanti, tanti iscritti e altri ancora arrivano.

Sono loro che hanno più risentito della pandemia e questi eventi vogliono essere lo stimolo per socializzare ancora di più.

Un calendario natalizio? Abbiamo in mente tante cose. L’anno scorso ci abbiamo provato e abbiamo avuto una discreta affluenza. Quindi speriamo adesso, che la gente ha iniziato a conoscerci, di averne di più. Speriamo di riuscire a portare degli eventi natalizi molto belli. Noi ce la mettiamo tutta, come sempre!”.

Ecco, invece oggi, il ringraziamento dalle pagine social.

«Questa mattina un velo di orgoglio ci scalda il cuore, dopo la riuscitissima festa di Halloween che si è tenuta a Castellara ieri!

Confidavamo in una discreta partecipazione ma i numeri hanno superato di gran lunga le nostre aspettative!

Più di 100 i bambini che hanno partecipato alla festa, nel quale si sono svolti laboratori didattici, caccia al tesoro, trucca bimbi e una divertentissima Baby dance.

In piazza, tra tutte quelle maschere spaventose e trucchi horror, spiccavano i sorrisi dei bambini, la gioia e le emozioni .... Cos'altro dire!?! GRAZIE a tutti quelli che hanno partecipato, ai genitori in primis e ai meravigliosi bambini, a Michela Moretti, alle super volontarie che ci hanno aiutato a gestire tutti i bambini e le attività, Rina D'Alleva, Maria Lidia D'Alleva, Marianna Macarlino, Piera Arielli, Genziana Raimondo, a don Stefano Chimisso, che ha saputo cogliere il senso della festa, all'insegna della gioia, della vita e del divertimento dei più piccoli, nonostante si chiamasse ‘Halloween party’, non facendoci mancare neppure in questa occasione il suo sostegno ‘aprendoci le porte’! Siamo davvero felici e soddisfatti! Viva Guglionesi”.

Galleria fotografica