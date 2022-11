Ritorna nel parcheggio e non trova più la sua "Giulia"

TERMOLI. L’emergenza furti d’auto sta rappresentando una delle problematiche più serie sulla costa molisana. Un’ondata forse senza precedenti, quelli che ha visto negli ultimi mesi decine e decine di autovetture rubate ai legittimi proprietari e altrettante decine recuperare dalle forze dell’ordine, anche dopo inseguimenti a dir poco spericolati; questo per marcare le dimensioni di un fenomeno che non si riesce ad arrestare.

Come avvenuto ieri in via dei Palissandri, in un parcheggio prossimo all’uscita di via Corsica della statale 16 e all’imbocco della statale 87.

Un doppio innesto che evidentemente è stato sfruttato da chi ha inquadrato prima nel mirino un modello di Alfa Giulia e poi ha deciso di portarselo via.

Non certo il modo migliore per il possessore del veicolo di trascorrere una giornata festiva, che all’uscita dal luogo in cui si era recato la macchina non l’ha trovata più e ha dovuto allertare le forze dell’ordine.

Un episodio che a ciclostile bersaglia residenti e turisti a più non posso e sta creando anche prodromi di allarme sociale, tanti ne accadono.

La direzione dei veicoli rubati non è un mistero, è quella della provincia di Foggia, nella stragrande maggioranza dei casi, specie l’agro cerignolano, ormai territorio specializzato e lì si indirizzeranno le indagini degli inquirenti.