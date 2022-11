Si allontana da casa, 72enne ritrovato dopo una notte di ricerche

ISERNIA. Vigili del fuoco e volontari hanno cercato per tutta la notte un 72enne che si era allontanato ieri pomeriggio, intorno alle 16, dalla propria abitazione. Non vedendolo rincasare, alle 20, i familiari hanno lanciato l’allarme. La scomparsa era stata segnalata a Chiauci.

Le ricerche si sono concentrate in special modo in zona Calvario, dove presumibilmente il disperso si era allontanato. Alle 7.30 il lieto fine col 72enne rientrato a casa da solo, spaesato ma in buone condizioni di salute. Da sottolineare che alle ricerche, fatta eccezione per le persone anziane, ha partecipato tutto il paese.