Rubano le macchine del personale scolastico, l'allarme a Campomarino

CAMPOMARINO. Se stamani abbiamo dato spazio al furto d'auto avvenuto ieri a Termoli, quello dell'Alfa Giulia, non va meglio a Campomarino, dove nel mirino dei ladri ci sono le macchine del personale scolastico di via Cuoco.

L'ultima in ordine di tempo è stata rubata in pieno giorno venerdì 28 ottobre, nell’area di parcheggio adiacente al palazzetto dello sport posto su via Dalla Chiesa.

Una situazione che sta diventando avvilente. Il proprietario dell’auto al momento del furto si trovava in classe.

"La situazione è vergognosa, abbiamo più volte denunciato ma non è cambiato nulla. Non possiamo neanche parcheggiare la nostra auto nel parcheggio della scuola per una questione di sicurezza scolastica", racconta una docente.

Subire un furto è sempre un evento traumatico, quando si tratta della propria auto si aggiunge non solo un grosso danno economico ma in alcuni casi anche affettivo.

Le auto rubate vengono cedute a vari ricettatori che spesso rivendono i pezzi di ricambi, in qualche caso invece, vengono anche formulate richieste estorsive ai danni dei proprietari legittimi costretti poi a consegnare somme di denaro per rientrare in possesso della propria autovettura.

Nell'opinione comune si tratta di bande che arrivano sul litorale molisano dalla vicina Puglia ma non è comunque una cosa così scontata. Per cercare di contrastare il fenomeno sono stati intensificati i controlli delle Forze dell’ordine.