Carabinieri fermano auto sospetta a Termoli

TERMOLI. In un giorno in cui per due volte abbiamo parlato di furti d'auto in relazione all'Alfa Giulia rubata ieri a Termoli e l’allarme lanciato dal personale scolastico di Campomarino, bersagliato dai furti delle auto in sosta vicino all’Istituto Comprensivo, questa mattina i Carabinieri della compagnia di Termoli hanno fermato un’auto sospetta, probabilmente rubata nel parcheggio dell'ospedale vecchio nel parcheggio Piazza Donatori di Sangue.

I militari dell'Arma intervenuti con due gazzelle hanno condotto le persone trovate sulla auto sospetta nella caserma di via Brasile