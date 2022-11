Allarme furti, segnalato un monovolume nero sospetto

PORTOCANNONE-CAMPOMARINO. Ancora allarme sociale derivante dal fenomeno dei furti.

Nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre, è giunta una segnalazione ai volontari dell’Rgpt di Portocannone da parte della Stazione dei Carabinieri di Campomarino.

Veniva segnalata una “Volkswagen monovolume scura” con la quale sono stati eseguiti una serie di furti nella zona.

«Chiunque la dovesse avvistare, prenda la targa e avvisi i Carabinieri di Campomarino».

Un fenomeno in forte crescita quello dei furti d’automobile che sta rappresentando una delle problematiche più serie sulla costa molisana. Un’ondata forse senza precedenti, quelli che ha visto negli ultimi mesi decine e decine di autovetture rubate ai legittimi proprietari e altrettante decine recuperare dalle forze dell’ordine, anche dopo inseguimenti a dir poco spericolati; questo per marcare le dimensioni di un fenomeno che non si riesce ad arrestare.