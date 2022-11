Colpo di scena alla casa di riposo, annullate le misure cautelari a carico dei 9 operatori

LARINO. Inversione a U da parte dei giudici del Tribunale del Riesame rispetto alle misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Larino sui nove operatori socio-sanitari della casa di riposo “Achille Morrone”, interdetti per sei mesi nell’ambito dell’inchiesta per maltrattamenti e sequestro di persona sugli anziani ospiti, oltre che per esercizio abusivo della professione.

L’impugnativa promossa dai legali degli indagati (nel complesso sono 16, ma solo per i 9 era scattata la sospensione), presentata lo scorso 14 ottobre, è stata discussa due giorni fa e all’esito del confronto il collegio composto dai magistrati Salvatore Castiello, nella sua qualità di presidente, e dai giudici Roberta D'Onofrio e Federica Adele dei Santi riunitosi in camera di consiglio ha pronunciato, nelle scorse ore, la accolto l’istanza del pool difensivo, dichiarando la nullità della misura interdittiva adottata dal gip del tribunale di Larino in data 3 ottobre 2022 ed eseguita in data 4 ottobre 2022 e relativa alla sospensione dalla pubblico servizio dei dipendenti della casa di riposo Achille Morone per mesi sei per omesso previo interrogatorio ai sensi della normativa vigente in materia.

Gli avvocati sono Antonello e Michele Urbano, Giuseppe De Michele e Manuela Vigilante.

I lavorato sono stati, nel frattempo, licenziati dalla casa di riposo per cui non è escluso che gli avvocati ora agiscano nei riguardi della casa di riposo per definire illegittimo il licenziamento.