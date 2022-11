Scontro tir-furgone sulla Trignina, traffico bloccato

CASTELGUIDONE. Un incidente e' avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sula Trignina. E' accaduto poco dopo lo svincolo di San Giovanni Lipioni, in territorio di Castelguidone. Protagonisti dello scontro due mezzi: un tir che viaggiava in direzione San Salvo e un furgone che viaggiava in direzione Trivento. Il mezzo pesante dopo l'impatto è finito fuoristrada, mentre il furgone si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri di Celenza sul Trigno, i Vigili del fuoco di Vasto e Campobasso. Traffico momentaneamente bloccato.

Galleria fotografica