Malore in casa, Vigili del fuoco e 118 soccorrono anziana

TERMOLI. Anziana che vive sola, nello stabile di via Asia numero 9, si sente male e viene soccorsa dal 118 Molise e dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. L’emergenza è stata gestita alle 14.40 circa.

La signora era sola in casa con la porta chiusa. I parenti avvisati sono giunti sul posto ma non sono riusciti a entrare. Sono così stati contattati i Vigili del fuoco che hanno fatto irruzione in casa, liberando la via per l’equipe del 118, che ha così potuto prestare le prime cure alla donna.