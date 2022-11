Fiat Panda finisce fuori strada in via Asia

TERMOLI. Arriva il maltempo e crescono le insidie per la circolazione stradale. Una Fiat Panda condotta da una 34enne residente a Termoli è uscita fuori strada nella serata di oggi lungo il tornante di via Asia. La vettura è finita nella vegetazione a lato dell'arteria. La donna è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo, anche se per fortuna non ha subito conseguenze fisiche particolarmente gravi, al di là del grosso spavento e qualche contusione.

A liberarla sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che l'hanno estratta dalla Panda e poi hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto anche il 118 della postazione di Termoli e la volante del commissariato.

