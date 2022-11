Rubata nella notte Panda immatricolata da poco in via delle Begonie

TERMOLI. Un fenomeno così vistoso non si era mai visto sul territorio. Notizie di auto rubate davvero ogni giorno e se non sono furti messi a segno, sono inseguimenti e colpi sventati dalle forze dell’ordine, come quello di 3 mattine fa in pieno centro a Termoli.

Solo stamani abbiamo dato notizia dei provvedimenti del questore, sulle presenze sospette nel territorio provinciale.

Nella notte, purtroppo, una Fiat Panda immatricolata da poco è stata fatta sparire da via delle Begonie, in contrada Difesa Grande, nella zona che affaccia su viale Santa Maria degli Angeli.

Furto avvenuto proprio davanti casa del proprietario della stessa, che si è accorto soltanto in mattinata di questa sgradita sorpresa.

Il furto è stato regolarmente denunciato alle forze dell’ordine.