Iniziate in serata le operazioni di recupero delle vittime, verso due inchieste

SAN SEVERO. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo sul sito dell’incidente che, oggi 5 novembre 2022, ha coinvolto l’elicottero A 109 marche di identificazione I-PIKI.

Il Procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro si è recato sul posto, si valuta l'apertura del fascicolo d’inchiesta per disastro aviatorio colposo.

Partite alle 19.30 le operazioni di recupero dei corpi delle vittime - rese difficili dalla pioggia copiosa che si è abbattuta in tutta la provincia di Foggia, dal fango e della morfologia del territorio, decisamente impervio - cominceranno ufficialmente alle 19.30.

Il sindaco di Apricena proclamerà il lutto cittadino, così come avverrà a San Severo in occasione dei funerali del dotto De Girolamo. «Per ricordare un operatore sanitario, un medico, un lavoratore morto mentre faceva ritorno a casa, dopo il suo turno di lavoro al servizio degli altri. Domani adotterò il provvedimento formale per dichiarare lutto cittadino», scrive su Facebook il sindaco Francesco Miglio.