Il maltempo crea disagi sulla costa, raffiche a quasi 90 km/h e albero cade su due auto

sab 05 novembre 2022

TERMOLI. L'ondata di maltempo che ha avvolto tutto il Molise non ha risparmiato la fascia adriatica. Temperatura che scende sotto i 12 gradi nella minima giornaliera e precipitazioni di 22,4 millimetri nelle ultime 24 ore, come rileva la stazione meteo Difesa Grande.

Nel tardo pomeriggio raffiche di vento che hanno sfiorato i 90 km/h e inevitabili i disagi. Una grossa quercia si è abbattuta sue due vetture in sosta in via Trento, danneggiando piuttosto seriamente una Panda e una Polo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato.

Galleria fotografica