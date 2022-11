Fiume di fango sulla strada provinciale che da Serracapriola porta a Campomarino

SERRACAPRIOLA. Un fiume di fango invade la strada provinciale che da Serracapriola porta a Campomarino, ex SS16, in contrada Bivento, all’altezza del ponte Saccione, dopo l’esondazione del torrente. A comunicarlo è il Comune di Serracapriola: “Si prega di evitare tentativi di transito con qualsiasi mezzo fino a miglioramento delle condizioni climatiche”. Stessa raccomandazione per la strada che porta a Ururi, al momento impercorribile, completamente bloccata dal fango. L’amministrazione chiede ai concittadini di aspettare che il tempo migliori e che si provveda a liberare la strada.

“Attendiamo l’intervento della Provincia di Foggia”, fa sapere il sindaco Giuseppe D’Onofrio. Stessi problemi sulla Sp142 che collega Serracapriola a San Paolo di Civitate, dopo il ponte sul Fortore: da ieri sera la strada è allagata a tratti, con presenza di fango.

È in vigore fino alle 20 di oggi, domenica 6 novembre, una nuova allerta gialla della Protezione civile regionale della Puglia che segnala rischio idrogeologico per temporali e vento. Paura a Torremaggiore dove è caduta una parete di contenimento in via don Carlo Gnocchi, per fortuna senza gravi conseguenze.