Aperta inchiesta per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo

FOGGIA. Come anticipato già nella serata di ieri, a poche ore dal disastro aereo avvenuto sulla tratta Isole Tremiti-Foggia, la Procura della Repubblica dauna ha aperto formalmente un fascicolo d’indagine, enucleando ipotesi di reato come disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti.

Un passaggio necessario per chiarire la dinamica dello schianto dell’elicottero di Alidaunia, caduto al suolo nell’agro di Apricena, nella località rurale di Castelpagano.

Nell’incidente sono morte sul colpo sette persone, sei adulti e una 13enne: i quattro turisti sloveni sono tutti componenti di una stessa famiglia: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; Mateja Curk Rigler, di 44; Liza Rigler di 13 anni. A bordo c'era anche Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli.

A indagare per conto della Procura sono i militari dell’Arma del Nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri di Foggia.

Saranno nominati dei consulenti tecnici e periti sia per gli accertamenti irripetibili di natura medico-legale che per gli aspetti aeronautici, che saranno anche al centro delle verifiche già annunciate dall’Ansv, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

«L’inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ovviamente coperta dal segreto investigativo, servirà ad accertare le possibili cause del tragico evento, anche al fine di rilevare eventuali profili di responsabilità penale nei confronti di soggetti a vario titolo coinvolti. Per gli aspetti di rango amministrativo-istituzionale, fanno sapere Procura e Carabinieri, sono già intervenute le previste comunicazioni di legge con l’Autorità Amministrativa e l’Autorità Consolare di riferimento», riferiscono i colleghi di Foggia Today.

Intanto, sono riprese in mattinata le operazioni di recupero delle sette salme. Ieri sera le operazioni sono state interrotte a cause delle avverse condizioni meteo: nel Foggiano si è abbattuto un violento temporale.

Sempre stamattina inizieranno le operazioni di raccolta dei reperti sui rottami dell'elicottero ma soprattutto si dovrà accertare la presenza o meno della scatola nera: non tutti gli elicotteri ne prevedono l'installazione, dipende dalle caratteristiche del velivolo.

Sul posto dell'incidente si stanno recando il sostituto procuratore inquirente Matteo Stella, Carabinieri e medici legali e consulenti.