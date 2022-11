Alberi caduti e pericolanti, antenne a rischio e strade infangate: ecco il maltempo

Quercia si abbatte su due auto in sosta a Termoli

TERMOLI. Numerosi, come abbiamo riferito nella serata di ieri, gli interventi per il maltempo nel basso Molise. Particolarmente travagliata la viabilità tra Puglia e Molise, dove le strade provinciali sono state invase da masse d'acqua e fango, derivanti anche dallo straripamento del fiume Saccione.

Vigili del fuoco chiamati davvero su molti fronti, soprattutto per la caduta di alberi o per mettere in sicurezza situazioni "pericolanti", come in via Polonia per un'antenna, sempre per alberi in via del Molinello.

Ricordiamo come in via Trento ci sia stata una quercia che si è abbattuta su due auto in sosta, una Panda e una Polo. Un altro albero si è abbattuto sulla strada a Ponte Tamburro, in viale Padre Pio.

Dopo settimane di clima eccezionalmente mite, la prima perturbazione ha provocato danni e disagi, come sovente accade in questo scenario atmosferico sempre più estremo.

