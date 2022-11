Residenti in allarme, furti in abitazione "seriali"

BASSO MOLISE. Arresti, denunce e provvedimenti per garantire ordine pubblico e sicurezza non bastano a mettere al riparo residenti e automobilisti del basso Molise dalle scorribande che veri e propri manipoli di delinquenti compiono sul territorio, valicando il confine.

Di recente abbiamo dato notizia di numerosi furti di autovetture e veicoli sulla costa, l’ultimo è avvenuto poche ore fa, nella notte tra venerdì e sabato, in via delle Begonie a Termoli, dove una Panda nuova di fabbrica è stata portata via sotto l’abitazione del proprietario legittimo, che l’aveva lasciata parcheggiate senza più ritrovarla. Ma non solo a furti di macchine si assiste. Un cittadino di Ururi ha denunciato questa situazione: «Ormai da alcune settimane i cittadini di Ururi vivono nel panico di dover far rientro nelle proprie abitazioni. Infatti sono ormai circa dieci le abitazioni visitate da bande di ladri, trovate svaligiate. I malviventi pare preferiscano un quartiere ben preciso, determinati giorni della settimana, approfittando dell'imbrunire fanno veloci irruzioni anche in contemporanea in più abitazioni. In pochi minuti fanno razzia di preziosi e contanti lasciando il subbuglio le abitazioni dei malcapitati. Proprio di pochi giorni fa lo sfogo sui social di un malcapitato che facendo rientro a casa per ora di cene ha trovato le camere da letto sottosopra.

Ancora più grave l'episodio del weekend precedente quando i ladri entrando in un'abitazione si sono imbattuti con la presenza in casa del figlio minorenne del proprietario di casa. Il malcapitato è stato rinchiuso nel bagno di casa. Una situazione pesante per gli ururesi che temono di far rientro a casa. Ci si interroga se sia il caso di istituire ronde cittadine o assoldare qualche istituto di vigilanza privato».