Salme delle vittime del disastro aereo portate a San Severo, procede l'inchiesta

FOGGIA. Completato ieri pomeriggio il recupero delle sette vittime del disastro aereo sulla tratta Isole Tremiti-Foggia dalle lamiere dell'elicottero dell’Alidaunia precipitato sabato mattina nell’agro di Apricena.

I cadaveri sono stati portati giù a valle in una sorta di centrale operativa e poi trasferiti tutti all'obitorio di San Severo per il riconoscimento da parte dei parenti. Intanto, ieri sera, nota congiunta del sindaco di San Severo, Francesco Miglio e dell’Asl di Foggia sulla camera ardente del medico del 118 Maurizio De Girolamo, presso il presidio ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo: «La camera ardente per Maurizio De Girolamo, il medico del 118 che ha perso la vita ieri nello schianto dell'elicottero, è stata allestita da Asl Foggia e Comune di San Severo nella cappella obitoriale dell’Ospedale cittadino “Teresa Masselli Mascia”.

La cappella (con ingresso da via Aspromonte) sarà aperta alle visite a partire dalle ore 9.30 di lunedì mattina. De Girolamo, 64 anni, prestava servizio alla Postazione di Emergenza Urgenza Territoriale 118 delle Isole Tremiti e al Pronto Soccorso di San Severo. Terminato il turno, insieme ad altri quattro passeggeri e due uomini dell’equipaggio, si era imbarcato sull’elicottero partito dalle Isole Tremiti e successivamente precipitato nei pressi di Apricena». A parlare sui social anche il figlio Carlo: «In queste ore un'onda di affetto e commozione per la tragedia che ha colpito la mia famiglia ci ha travolti, alleviando seppur parzialmente questo immenso dolore.

Non ci sono parole se non per ringraziare di cuore e sinceramente per la loro vicinanza tutti coloro che, dentro e fuori da ogni istituzione, mi stanno facendo giungere il loro unanime cordoglio. Un pensiero di profonda gratitudine va al sindaco di San Severo Francesco Miglio, in costante contatto con la mia famiglia ed al Prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona, alla Prefettura di Foggia, alla Regione Puglia e al Presidente Michele Emiliano. Un abbraccio infine a tutti gli amici e a tutti i colleghi parlamentari che da tutta Italia mi stanno inondando di affetto e vicinanza. Mio padre ha dedicato una vita intera a salvare vite umane e soccorrere persone, per questo sono profondamente grato a tutti i soccorritori che da sabato mattina, sotto la pioggia e nel fango, stanno facendo il massimo per restituirci i nostri cari. Ci sarà un tempo per accertare cause e responsabilità. Ora è solo tempo del silenzio, della preghiera e di riportare babbo finalmente a casa».