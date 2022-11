«C'eravamo tutti a ricordare Gigi, Angelo, Maurizio e la famiglia di turisti sloveni»

ISOLE TREMITI. Sull'Isola di San Domino cerimonia in ricordo delle 7 vittime della tragedia aerea di sabato scorso. A rendere nota l'iniziativa di commemorazione avvenuta alle Isole Tremiti è stata la pagina Facebook della Riserva Marina, attraverso le foto di Adelmo Sorci.

«C'eravamo tutti a ricordare Gigi, Angelo, Maurizio e la famiglia di turisti sloveni morti sabato mattina mentre, in elicottero, facevano rientro a Foggia. Un mesto corteo partito da piazza Pertini che ha prima costeggiato la chiesa e poi raggiunto la postazione del "118" e l'eliporto per deporre due corone a ricordo delle vittime della tragedia. Seguiti da un'ambulanza e sovrastati dall'arrivo dell'elicottero di linea. Una coincidenza che ci ha fatto emozionare ancora più.

Un silenzioso corteo in cui rabbia, dolore e ed emozioni si sono fuse in un crogiolo di amarezza per chi non c'è più. Ci sentiamo soli ma felici di ricordare sette amici che, per motivi diversi, hanno voluto bene alla nostra Terra. Non li dimenticheremo perché una sola giornata di lutto non basta».

Inoltre, anche da parte dell'Alidaunia c'era stata la nota ufficiale di cordoglio.

«A nome di tutto il personale dell'Alidaunia, nel giorno più buio della nostra ultra-quarantennale storia, ritengo doveroso rompere il religioso silenzio in cui il drammatico evento mi ha portato a chiudere. Lo faccio per esprimere il senso del nostro inconsolabile dolore per le perdite sofferte. Consapevoli di quanto possa essere poca cosa in confronto all'abisso di sofferenza e dolore in cui sono sprofondati, voglio sommessamente esprimere alle famiglie dei nostri passeggeri, dei nostri piloti e amici, la nostra vicinanza - lo afferma in una nota Francesco Nitti, amministratore unico Alidaunia Srl proprietaria dell'elicottero precipitato sabato scorso sul Gargano - un particolare ricordo - aggiunge - vorremmo dedicarlo agli amici Luigi ed Andrea. Luigi è sempre stato il più bravo, il più gentile, un fulgido esempio per i suoi colleghi ed un maestro di vita per tutti noi. In ultimo, solo perché il più sofferto, va il nostro più caldo abbraccio ai genitori di Andrea, privati dell'amore del loro figlio. Sappiamo quanto il dolore sia inconsolabile: mai ad un genitore dovrebbe essere consentito di sopravvivere ad un figlio!»

Galleria fotografica