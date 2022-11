Si celebrano i funerali del medico del 118, Emiliano proclama "lutto regionale"

ISOLE TREMITI. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha proclamato il lutto regionale per le sette vittime dell'incidente in elicottero avvenuto il 5 novembre nei pressi di Apricena, disponendo l'esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali della Regione. Lo rende noto un comunicato della Regione in cui è precisato che «Il lutto regionale è proclamato su tutto il territorio regionale nelle giornate delle celebrazioni delle esequie delle vittime».

Intanto, oggi si celebra il funerale del dottor Maurizio De Girolamo, il medico del 118.

Il Comune di San Severo ha proclamato il lutto cittadino: «Evidenziato che l’intera città è rimasta scossa dalla dolorosa notizia della dipartita di un concittadino così stimato ed apprezzato da tutti per la sua professionalità, le doti umane e la grande capacità di servire il prossimo, attraverso il lavoro ed il suo forte impegno nel sociale si è ritenuto proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali», riporta l’ordinanza a firma del sindaco Francesco Miglio. Le esequie del medico si terranno nella Cattedrale Santa Maria Assunta, dalle 10.30.

Sospese tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma, disposta l'esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutte le sedi istituzionali della città. Durante i funerali verrà osservato un minuto di silenzio nelle scuole cittadine, di ogni ordine e grado. «La notizia della tragica scomparsa del dottor Maurizio De Girolamo ha lasciato attonita tutta la nostra Comunità - ha spiegato il sindaco Miglio - San Severo è più povera perché ha perso un valido medico, un amico di tutti, un professionista sempre disponibile: il suo sorriso rimarrà impresso in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo».