Ancora furti in abitazione, la sindaca di Ururi si rivolge a prefetto e questore

URURI. Di ieri il nostro articolo di denuncia sull'allarme furti a Ururi, dove ci sono stati colpi "in doppia cifra", e subito dopo, nel tardo pomeriggio, nella medesima zona, ne è stato compiuto un altro.

L'allarme della cittadinanza è particolarmente elevato e stavolta a uscire allo scoperto è stata proprio la sindaca di Ururi, Laura Greco.

«Carissimi concittadini, considerata la forte e pericolosa attività di furti che a cadenza quasi giornaliera sta affliggendo la nostra comunità, ho informato personalmente il prefetto e il questore di Campobasso, chiedendo risposte rapide e concrete per salvaguardare la nostra comunità. Assistere alla violazione dei nostri ambienti più intimi da parte dei malviventi non è più tollerabile, pertanto ho chiesto, pur consapevole degli organici ridotti, un presidio costante da parte delle forze dell’ordine per stanare e prevenire azioni delinquenziali. Il nostro lavoro amministrativo prosegue per dotare il nostro Comune di un impianto di videosorveglianza, ma per garantire un’azione sinergica tra le istituzioni ognuno dovrà fare la sua parte».