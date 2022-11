Terremoto al largo della costa Adriatica, disagi sulla circolazione ferroviaria

TERMOLI. Disagi sulla dorsale adriatica a causa della scossa di terremoto al largo della costa marchigiana.

Il traffico è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico nei pressi di Ancona. In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Il treno FR 8806 in arrivo a Milano Centrale (10:54) è fermo dalle ore 7:05 tra Osimo e Camerano.

Il treno IC 604 in arrivo a Milano Centrale (13:40) è fermo dalle ore 7:43 a San Benedetto del Tronto.

Seguono aggiornamenti.