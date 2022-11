Muore in ospedale, dopo i funerali la Procura sequestra la salma

PORTOCANNONE. Rinaldo Di Silvio è morto martedì 8 novembre nel Pronto Soccorso del San Timoteo, poche ore dopo il suo ingresso in ospedale. Ieri mattina si sono tenuti in paese i funerali, e la comunità arbereshe si è subito mobilitata per aiutare la famiglia a sostenere le spese.

Dopo i funerali, prima della tumulazione, la salma è stata sequestrata dalla Procura delle Repubblica di Larino che la sottoporrà all'esame autoptico.

«La Proloco Skanderbeg è orgogliosa di farsi promotrice di una iniziativa di solidarietà per coprire le spese funerarie del nostro concittadino Rinaldo Di Silvio (detto Renato).

Il contributo può essere versato in contanti al sig. Egidio Quintarelli presso il Comune di Portocannone oppure tramite bonifico bancario sul conto intestato alla Proloco Skanderbeg Portocannone.

Una volta raggiunta la somma necessaria, l'iniziativa sarà interrotta e verrà condiviso un resoconto pubblico.

Grazie a chi vorrà contribuire».

Rinaldo, per tutti Renato, era disoccupato e le sue condizioni di salute erano precarie. Un uomo conosciuto in paese e benvoluto. In paese tutti parlano di lui come “un uomo del popolo”.

Renato è stato portato in Pronto Soccorso con una propria ambulanza grazie al gesto solidale dell’associazione RGP.

Dopo esser stato visitato, con una diagnosi di bronchite, l’uomo è stato sottoposto a un tampone per scongiurare il Covid.

Renato è stato, poi, collocato nell’area grigia, dopo che il tampone è risultato negativo. In attesa di ricovero è stato sistemato nel corridoio del pronto soccorso. Nel pomeriggio la sorella dell’uomo, si è recata in Pronto Soccorso e ha chiesto di poter visitare il fratello. Il medico ha acconsentito ma, quando lui e la donna sono arrivati, Renato era già morto.

Galleria fotografica