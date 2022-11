Non ci fu la truffa sulle schede carburanti, assolti in tre

LARINO. Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, ha assolto con formula piena C. G., G. C. e D. S. M. accusati di truffa aggravata per avere, con artifici e raggiri, consistiti nel formare buoni di prelievo e schede carburanti falsi, raggirato il Comune di Bonefro facendosi consegnare ingiustamente oltre 16mila euro.

Gli avvocati Michele Liguori, Raffaele Fallone, Rosario Losito, Giampaolo Ronsisvalle e Roberta Sofia hanno dimostrato la correttezza dell’operato dei propri assistiti come riconosciuto dal Giudice.