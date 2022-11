Allarme furti a Montenero, ladri inseguiti dai Carabinieri

MONTENERO DI BISACCIA. Sono sempre più le segnalazioni di furti, in quest’ultimo periodo. Una problematica che sta mettendo in ginocchio i tanti cittadini coinvolti.

Non solo furti d’auto, come ben noto alla cronaca dell’ultimo periodo ma anche, soprattutto nei giorni scorsi, i ladri in azione fanno razzia nelle abitazioni.

Ed è quello che sta succedendo a Montenero di Bisaccia, dove, nel giro di un paio di giorni i ladri hanno colpito la zona “Bivio”, portando a segno almeno due colpi.

Almeno due i colpi andati a segno, ma i ladri pare abbiano visitato anche altre case. In una di esse si sarebbero introdotti dal retro, forse con una scala e non sentiti né dal marito né dalla moglie, hanno sottratto alcuni oggetti in oro. Realizzato il colpo anche in una casa vicina, dove la proprietaria lo stesso non si è accorta degli intrusi, sono stati avvistati mentre fuggivano. Erano in tre e si sarebbero dileguati a bordo di un furgone, del quale pare sia stato preso il numero di targa e segnalato ai Carabinieri. Stando ad alcune discussioni sui social sarebbe lo stesso mezzo avvistato a San Salvo, dove sono avvenuti episodi analoghi.

A sorprendere sono ancora una volta le modalità e l'orario: forti della propria agilità, i ladri non sono trattenuti dal fatto che vi siano persone in casa ed entrano con apparente facilità da balconi, terrazzi, finestre. Una volta all'interno delle case, se non visti, rubano quello che trovano a portata di mano.

Ma non finisce qui. I malfattori hanno voluto ritentare e sono tornati dopo appena due giorni nell'area un tempo chiamata "neviera", in viale Europa, vale a dire il quartiere edificato negli anni Settanta e Ottanta e dove è più folta la presenza di condomini e quindi il quartiere più densamente abitato del paese. L'orario è grossomodo lo stesso dell'altra sera, intorno all'ora di cena, ma stavolta i malviventi sono stati messi in fuga dai Carabinieri, evidentemente avvisati di cosa stesse accadendo dalle vittime e arrivati subito sul luogo del misfatto. I ladri sono stati inseguiti dagli uomini dell'Arma nelle campagne che iniziano dietro l'ultima serie di edifici di viale Europa, ma al momento non si sa se siano stati acciuffati.

In questi due giorni le forze dell'ordine, Carabinieri ma anche la Polizia municipale, hanno rafforzato i controlli e le pattuglie sono state viste girare più del solito. Scelta che in tutta evidenza ha dato i suoi frutti: i ladri sono tornati molto più presto di quanto si potesse immaginare, addirittura dopo solo due giorni, ma l'intervento tempestivo dei militari li ha costretti a scappare.