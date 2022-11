Lunedì l'autopsia sulla salma del 59enne, la Procura indaga due medici

TERMOLI. La Procura di Larino ha disposto l'autopsia sulla salma del 59enne di Portocannone, Rinaldo Di Silvio, morto nel tardo pomeriggio di martedì scorso 8 novembre, mentre si trovava al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

L'incarico sarà formalizzato al consulente tecnico lunedì prossimo, nel pomeriggio, si tratta del professor Luigi Cipolloni, dell'Ateneo di Foggia.

Per la morte di "Renato", come veniva chiamato in paese, sono indagati due medici del Pronto soccorso.

A curare legalmente l'interesse della parte offesa, ossia dei congiunti del 59enne, è l'avvocato Ruggiero Romanazzi, che ha presentato assieme alla sorella dell'uomo deceduto in ospedale la denuncia alla Procura di Larino. E' stata lei, infatti, ad accorgersi che il fratello fosse morto, in attesa di essere ricoverato nel reparto di Medicina.