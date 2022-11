Eseguita l'autopsia sulle salme dei piloti dell'elicottero Alidaunia, esclusa l'ipotesi del malore

SAN SEVERO. Eseguita l’autopsia sui due piloti dell’elicottero Alidaunia che assieme ad altre 5 persone, il medico del 118 e la famiglia slovena, hanno perso la vita sabato 5 novembre nello schianto avvenuto sulla rotta Isole Tremiti-Foggia.

Sulla salma del 60enne Luigi Ippolito e del 39enne Andrea Nardelli non sono stati riscontrati elementi riconducibili a gravi patologie.

L’accertamento irripetibile medico-legale è stato disposto dalla Procura dauna, che indaga per omicidio colposo plurimo e disastro aviatorio.

Esclusa, dunque, l’ipotesi che potesse essere stato un malore improvviso a causare la sciagura.

A riferirlo è stata l’Ansa: «E' quanto emerge dai primi esiti degli esami autoptici eseguiti ieri pomeriggio nell'obitorio dell'ospedale di San Severo. Un riscontro a questi risultati arriverà dagli esami istologici e tossicologici i cui risultati si conosceranno nei prossimi giorni. I due piloti - a quanto è dato sapere - presentavano grossi traumi da impatto: avevano il cranio sfondato e verosimilmente, quando il velivolo è precipitato, si trovavano nell'abitacolo. Il professore Biagio Solarino della medicina legale dell'Università di Bari si è riservato di depositare una relazione finale entro 60 giorni ai magistrati inquirenti della Procura dui Foggia».

Oggi e domani i funerali dei due piloti, alle 16, nella cattedrale di Foggia, in città sarà lutto cittadino e in Puglia, come disposto dal governatore Michele Emiliano, lutto regionale.