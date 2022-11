Peschereccio San Nicola finisce contro la banchina e affonda

VASTO. Poca fortuna per il nuovo armatore proprietario del peschereccio San Nicola, acquistato alcuni mesi fa dalla flottiglia termolese. L'imbarcazione da pesca è affondata nella notte lungo la costa vastese.

Il peschereccio è affondato dopo aver urtato la banchina mentre stava facendo rientro nello scalo. È accaduto alle 3 circa di questa mattina.

A riguardo il Comandante della Guardia Costiera di Vasto, Stefano Varone, ha affermato: "Un peschereccio di Vasto stamattina presto, alle 3 circa, ha urtato contro la parte esterna della banchina di levante. Le cause sono in corso di accertamento da parte dell’Autorità marittima. L’equipaggio ne è uscito illeso ma il peschereccio è rimasto gravemente danneggiato ed è affondato. Il proprietario, dietro nostra diffida, si sta attivando per il recupero".

L'imbarcazione si chiama "San Nicola" e ha una lunghezza di 15 metri circa.