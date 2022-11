Infortunio alla Granito Forte, elitrasportato un 46enne di Portocannone

FRESAGRANDINARIA. Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina alla Granito Forte di Fresagrandinaria.

Un operaio è rimasto ferito ad una gamba dopo essere rimasto incastrato in un macchinario dedito alla produzione. Si tratta di G.F., 46enne di Portocannone.

L'uomo non è in gravi condizioni, ma è stato trasferito per precauzione in elisoccorso. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione.