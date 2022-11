Segnalato alla Polizia municipale uno altro scooter abbandonato

TERMOLI. Non solo furti di auto, ma anche ciclomotori che vengono spesso abbandonati in zone verdi. Eclatante il caso dello scooter che si trova da oltre due mesi all'interno del parco comunale.

Ma non è certo un unicum, come dimostra la segnalazione fatta ai Vigili urbani nella mattinata di oggi da un cittadino virtuoso, che nella serata di ieri ha trovato un motociclo letteralmente gettato via su un campo, nei pressi del quartiere di San Pietro, non distante dai campi della Polisportiva.

Si tratta di uno scooter Honda Agility 125, privo di targa e con pezzi sparsi tutto intorno alla carena, in prossimità di alberi di olivo e vegetazione spontanea. Alla Polizia municipale ora il compito di risalire al proprietario e verificare eventualmente se fosse stato prima rubato e poi lasciato così incustodito.

Galleria fotografica